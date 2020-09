Fokus auf Caravan-Neueinsteiger

Präsentiert werden traditionell die neuesten Trends auf dem Markt für Wohnmobile und Wohnwagen. Dem Trend "kompakte Campervans" begegnet die Messe sogar mit einer eigenen Halle. Wie in den Vorjahren gibt es ein besonderes Angebot für Caravan-Neueinsteiger. So soll es beispielsweise herstellerunabhängige Beratungsstellen geben. Am ersten Wochenende der Messe findet zudem die Tour Natur statt, eine etwas kleinere Messe für Outdoor-Reisende, die auch parallel zum Caravan-Salon besucht werden kann.