Teilweise kostet eine Woche Parken mehr als manch Flugticket. Am billigsten ist Parken in Dortmund, kaum teurer ist es in Paderborn und Münster. Im Mittelfeld liegt das Parkhaus in Köln, dicht gefolgt von Düsseldorf. Mit Abstand am meisten zahlt man in Weeze.

Köln/Bonn: Weiter Weg zum Gate

Den kürzesten Fußweg vom Parkplatz zum Gate hat Dortmund: 200 Meter, aber dazu kommen noch rund 20 Minuten Warte- und Fahrzeit mit dem Bus. Den weitesten Weg hat Köln/Bonn mit knapp eineinhalb Kilometern.