Nachtzüge nehmen wieder Fahrt auf

Die europäischen Bahnen wollen nach der Corona-Pandemie ihr Nachtzug-Angebot wiederbeleben und neue Verbindungen aufbauen. Die staatlichen Bahnunternehmen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz kündigten am Dienstag die Verknüpfung von 13 Metropolen im sogenannten "Nachtsprung" an.

Zugfahren liegt wieder im Trend