Hummus und Co.: Kulinarische Entdeckungen

Die Küche Israels gehört zu den Besten der Welt. Die ethnischen Einflüsse in diesem Schmelztiegel von über 70 Nationen sind besonders in Tel Aviv zu spüren. Die Stadt gehört außerdem zu den Top Fünf der veganen Destinationen weltweit.

Infos zur Anreise nach Tel Aviv

Mit dem Flieger erreicht man Tel Aviv in etwa vier Stunden mit einem Direktflug ab Deutschland. Die Preise sind sehr unterschiedlich, je nachdem wie früh man bucht. Wichtig: Am Flughafen in Deutschland sollte man vor dem Abflug genug Zeit einplanen. Die Fluggesellschaften stellen teilweise sehr umfangreich Fragen zum Anlass der Reise. Wer Einreisestempel aus arabischen Ländern im Pass hat, muss sich auf längere Sicherheitskontrollen einstellen. Ein Visum benötigt man nur, wenn man länger als drei Monate in Israel bleiben will. Der Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ist ca. 20 Kilometer von der Innenstadt entfernt, die man gut mit Bus, Bahn oder mit dem Taxi erreicht.

Wann ist die beste Reisezeit für Tel Aviv?

Das Wetter in Tel Aviv ist das ganze Jahr über gut. Die wärmsten Monate sind Juni, Juli, August und September. Im Januar, Februar und Dezember regnet es statistisch gesehen am häufigsten. Vor der Abreise lohnt es sich zu schauen, ob in der angedachten Reisezeit eventuell Feiertage in Tel Aviv stattfinden. Zu diesen Zeiten könnten Restaurants, Cafés etc. geschlossen sein.

Am Sabbat (jeden Freitag ab Sonnenuntergang bis zum Sonnenuntergang am Samstag) fahren keine regulären Busse. Stattdessen sind Kleinbusse im Einsatz - mit abweichenden Kennzeichnungen und Linienführungen.