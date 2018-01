Taminas Krakau-Highlights

Plac Nowy

Während hier tagsüber Händler an ihren Ständen Verschiedenstes verkaufen, trifft sich nachts Jung und Alt auf ein "Zapiekanki" - überbackene Baguettes in unzähligen Variationen! Rund um den Plac Novy in Kazimierz wird besonders am Wochenende gefeiert - die Szene trifft sich in dunklen Bars, angesagten Clubs und urbanen Restaurants.

Fußgängerbrücke " Kładka im. Ojca Bernatka "

Speziell für Fußgänger wurde 2010 diese Brücke gebaut, um die Stadtteile Kazimierz und Podgorze zu verbinden. Seit dem hofft man, dass sich auch der Stadtteil Podgorze zu einem hippen Viertel entwickeln wird. Immer mehr Päarchen hängen auch hier ihre Schlösser an die Brücke, ein hübsches Detail für schöne Fotos.

Tipp: Jüdisch galizisches Museum

Im Gebäude einer ehemaligen Möbelfabrik erinnert das jüdisch galizische Museum nicht nur an die Opfer des Holocaust, sondern befasst sich in besonderer Weise mit der jüdischen Kultur, die auf den Gebieten des polnischen Gallizien existierte und lenkt den Blick auch auf die Gegenwart und die Zukunft jüdischen Lebens in Krakau.

"Traces of Memory – Spuren des Erinnerns" ist eine ständige Fotoausstellung des britischen Fotojournalisten Chis Schwarz. Die eindrucksvollen Fotos seiner 12 jährigen Reise zeigen Überreste jüdischen Lebens.

Dem Museum sind ein Buchshop mit umfangreicher Literatur zur jüdischen Geschichte und Kultur, ein offenes Café und Veranstaltungsräume angeschlossen. Die moderne, warme Atmosphäre und die auskunftsfreudigen Mitarbeiter machen den Besuch zu einem lehrreichen Erlebnis. Es werden auch Führungen auf Deutsch angeboten.

Tipp: Apteka Pod Orłem – Apotheke "Zum Adler"

Direkt am "Platz der Helden des Ghettos" befindet sich die ehemalige Apotheke "Apteka Pod Orłem". Sie thematisiert sehr eindrucksvoll die Geschichte des Krakauer Ghettos und seines Besitzers Tadeusz Pankiewicz, einziger Nichtjude des Ghettos. Ursprünglich erlaubt, um den Ausbruch von Epidemien zu verhindern, wurde die Apotheke zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt und Anlaufstelle für die Versorgung der 15.000 Ghettobewohner mit Medizin, Lebensmitteln und gefälschten Dokumenten. Tadeusz Pankiewicz gilt als einer der wichtigsten Zeitzeugen des Lebens im Krakauer Ghetto.

Heute ist die Apotheke interaktives Museum: in Original-Schränken und Vitrinen sind sämtliche Informationen in Displays und Tafeln anschaulich aufbereitet.