Von Mittwoch bis Montag (03. bis 08.07.2019) findet in Schmallenberg und Winterberg der Deutsche Wandertag statt. Mit dabei sind viele der 250 ausgebildeten Wanderführer. Christian Schmidt vom Sauerländischen Gebirgsverein betont im Interview mit dem WDR, dass dieses Ehrenamt von den geführten Gruppen meistens super angenommen und anerkannt wird.

WDR: Wenn Sie sich den perfekten Wanderführer malen könnten, wie würde der aussehen?

Christian Schmidt, Sauerländischer Gebirgsverein

Christian Schmidt: Regel Nummer Eins: Er muss den Weg kennen (lacht). Das ist nach wie vor so. Zweite Regel, und das hat sich in den letzten Jahren entwickelt, er lässt sich auf die Gruppe ein. Dass er die Gruppe gut führen kann, dass er merkt, was die Gruppe braucht und das dann im Rahmen seiner Führung auch gut rüberbringt.

WDR: Aber es passt trotzdem nicht jeder Wanderführer auf jede Gruppe. Das heißt, mal ist der Entertainer gefragt und mal eher die Museumsführerin?

Schmidt: Ja genau, da fragen wir auch nach! Wir arbeiten sehr eng mit dem Tourismus zusammen und wenn es Anfragen gibt, dann fragen wir nach: Was ist diesmal gefordert? Ist es eher der Familienausflug oder der Betriebsausflug? Wir schauen dann, wer am besten dazu passt. Und die Rückmeldungen, die wir von unseren Gästen bekommen, sind hervorragend.

WDR: Früher ging es um den Weg, heute geht es um mehr. Warum ist das so entstanden?

Schmidt: Den SGV gibt es seit 125 Jahren und in der Zeit bildet er auch Wegemarkierer und Wanderführer aus. Der SGV ist der erste Tourismusverein für das Sauerland und das Ruhrgebiet gewesen. Inzwischen arbeiten wir mit vielen Tourismusstellen zusammen, die auch vermehrt in Wanderdestinationen wie dem Sauerland geführte Wanderungen nachfragen. Da haben wir in einer Kooperation in den letzten drei Jahren mit den Tourismusorganisationen genau dieses Profil entwickelt: Weg vom Wanderführer, hin zum Gäste-Wanderführer.

WDR: Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt eine Homepage, auf der man die Profile durchklickt, bis man den Richtigen gefunden hat?

Der Wanderführer kennt nicht nur den Weg

Schmidt: Ja, wir haben eine Datenbank in der Erarbeitung. Wir haben in den letzten drei Jahren im gesamten Vereinsgebiet 250 Gäste-Wanderführer ausgebildet. Unser Ziel ist jetzt, dass wir diese dem Markt näher bringen und nach außen präsentieren, so dass sich die Tourismusorganisationen genau den Wanderführer ihrer Wahl vorstellen können. Das soll demnächst auch der Endverbraucher, der Wanderfreund aus den entfernten Regionen, tun können.

WDR: Das hört sich recht wirtschaftlich an.

Schmidt: Ja, wir müssen so organisiert sein, damit wir unseren Gäste etwas anbieten können.

Video starten, abbrechen mit Escape Vom Wanderführer zum Gästeführer. 04:09 Min. .

WDR: Haben denn die Wanderführer auch etwas davon oder machen sie das ehrenamtlich?

Schmidt: Viele von ihnen machen das nach wie vor ehrenamtlich. Einige, die mit eigenen Büros und Agenturen professionell aufgestellt sind, erhalten dafür ein kleines Honorar, damit sie ihren Aufwand auch entschädigt bekommen.

Das Interview führte Michaela Padberg