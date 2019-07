Wie kann ich mein Recht durchsetzen?

Man sollte sich in jedem Fall von der Airline die Verspätung am Flughafen oder nachträglich schriftlich bestätigen lassen. Am besten bereits mit einem Vermerk über den konkreten Grund für die Verspätung.

Darüber hinaus sollten alle Belege für Hotel-, Transfer- und Verpflegungskosten aufbewahrt werden, falls die Airline keine Gutscheine ausgibt. Hilfreich ist auch, die Kontaktdaten mit den Mitreisenden auszutauschen. Möglicherweise wird einer dieser Flugkunden später seine Rechte einklagen – eine rechtliche Klärung, auf die sich auch andere Passagiere berufen können. Dabei hat er übrigens Zeit: Die Ansprüche verjähren erst nach sechs Jahren.