Den Urlaub in einer Ferienwohnung zu verbringen, hat Vorteile: Man ist unter sich, kann selber kochen und bei schlechtem Wetter einfach gemütlich abhängen. Doch so manches Angebot entpuppt sich vor Ort als Albtraum: Vergammelte Möbel, schmutzige Bettwäsche, Schimmel an den Wänden. Oder: Nachdem das Geld vorab überwiesen wurde, stellt sich heraus, dass die Wohnung gar nicht existiert.