Urteil: Fake-Bewertungen im Internet müssen gelöscht werden

In einem Urteil mit Signalcharakter hat das Münchner Landgericht gekaufte Fake-Bewertungen im Internet für rechtswidrig erklärt. Das Gericht gab mit der Entscheidung am Donnerstag (14.11.2019) der Klage des Urlaubsportals Holidaycheck statt. Die Bewertungen stammten von der Firma "Fivestar Marketing" in Belize, dass sie an mehrere Hoteliers verkauft hatte.