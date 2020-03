Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Welche Urlaubsländer sind betroffen und wo gibt es Warnungen?

Einige Länder haben Sonderregelungen für Reisende erlassen - auch für Deutsche. In Thailand etwa werden Reisende aus Deutschland einer vorbeugenden Kontrolle unterzogen. In Russland sollten sie zwei Wochen in der Wohnung oder im Hotel bleiben. Umgekehrt rief Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dazu auf, Corona-Risikogebiete zu meiden. Auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Regionen in Norditalien, aber auch in Nordrhein-Westfalen, sollte man verzichten.

Kann der Urlaub storniert werden?

In bestimmten Fällen ja. " Es kommt darauf an, in welcher Form die Leute verreisen. Wenn sie eine Pauschalreise mit einem deutschen Reiseveranstalter abgeschlossen haben, ist das etwas anderes, als wenn sie individual reisen ", sagt der Kölner Anwalt Michael Schulte Beckhausen, ein Experte für Reisevertragsrecht.

Lägen bei Pauschalreisen "außergewöhnliche Umstände" vor, könne eine Stornierung verlangt und Geld zurückgezahlt werden. Ein solcher "außergewöhnlicher Umstand" sei zum Beispiel erfüllt, wenn vor Ort alles abgesperrt sei und keine Sehenswürdigkeiten besichtigt werden könnten.