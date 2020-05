Camping - Kosten, Zelte und Toiletten

Die Nachfrage auf den Campingplätzen ist in den letzten Wochen stark angestiegen. Insgesamt gibt es allein in Deutschland etwa 3.000 Campingplätze mit mehr als 220.000 Stellplätzen. Nach Angaben des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland könnte es in diesem Jahr wegen der durch die Corona-Krise erhöhte Nachfrage sogar zu Engpässen kommen.

In den meisten Bundesländern sind die Campingplätze bereits geöffnet. Meist sind aber die Sanitäranlagen noch nicht in Betrieb und es müssen strenge Hygienevorschriften eingehalten weerden.

Eine detaillierte Übersicht über die generellen Regeln zum Tourismus in den einzelnen Bundesländern gibt es hier: