Outdoorabenteuer Bikepacking: Alle Infos zum Reisetrend

Nach etwa 25 Kilometern wird in Breisach am Rhein bereits die deutsch-französische Grenze überquert und das Elsass mit seinen weitläufigen Naturlandschaften beginnt. Einen (kurzen) Stopp in Colmar sollte man auf der Strecke unbedingt einplanen: die farbenfrohen Fachwerkhäuser, zahlreiche Kanäle und gemütliche Gässchen locken nicht umsonst ganzjährig zahlreiche Touristen aus aller Welt an.

2. Whir au Val zum Grand Ballon (~ 50 Kilometer / 1.800 Höhenmeter)

Das Zelt schlagen Christian und Wiebke nach 70 Kilometern auf einem Campingplatz in Whir au Val auf, einer Stadt nahe Colmar. Am nächsten Tag wartet die große Herausforderung auf Christian: die beiden wollen den größten Berg der Vogesen hinauffahren, den Grand Ballon (1.424 Meter). Etwa 40 Kilometer Fahrt und einige Höhenmeter liegen vor ihnen. Sie passieren dabei die weitläufigen Naturlandschaften des Elsass und ein paar kleinere Dörfer.