Smart im Garten - Rasenmähroboter

Ein bisschen sehen die kleinen Mähroboter aus wie überdimensionierte Käfer, etwa in der Größe eines Bobby-Cars. Ein Rasenroboter hinterlässt in der Regel kein sichtbares Schnittgut. Der Grund dafür ist, dass das Mähwerk die Grashalme nur millimeterweise abschneidet. Das Schnittgut verteilen sie auf dem Rasen, dem dient es als natürlicher Dünger. Wann und wie oft der Roboter mähen darf, lässt sich programmieren. Bei vielen Robotern ist das per App möglich. Die Roboter für große Flächen sind in der Regel teurer.

Testergebnisse Stiftung Warentest 2018



Die Stiftung Warentest hat im Jahr 2018 acht Geräte unterschiedlicher Hersteller im Preisspektrum von etwa 800 bis 2.800 Euro getestet. Ergebnis: Fast alle Modelle haben den Rasen gut in Form gebracht. Am besten haben im Test für kleinere Rasenflächen Modelle von Gardena, Al-Ko und Ambrogio abgeschnitten. Das Gerät von Al-Ko war nur halb so teuer wie das von Gardena, obwohl es nur unwesentlich schlechter abgeschnitten hatte. (Stand Mail 2018).