Spätestens alle zwei Jahre - auch, wenn man nur sehr wenig gefahren ist. Bremsflüssigkeit verliert mit der Zeit automatisch an Qualität, weil sie Wasser anzieht. Läuft der Motor heiß, verdampft sie und kann ihre Bremsfunktion nicht mehr erfüllen. Ob die Flüssigkeit in Ordnung ist, kann nur ein Fachmann überprüfen. Auch den Tausch muss man in der Regel in der Werkstatt machen.