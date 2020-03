Jagd: "Tödliches Hobby" oder Umweltschutz?

Für die Menschen der Steinzeit war die Jagd überlebenswichtig. Seitdem hat sich nicht nur die Beute, sondern auch die Waffentechnik entscheidend verändert. Die konventionelle Jagd sieht ihre heutige Funktion in der nachhaltigen Pflege des Waldes. In der Jagd sehen die Jagdverbände eine naturnahe Nutzung des Wildbestandes für den Menschen. Außerdem reguliere die Jagd die Anzahl des Wildes und leiste so ihren Beitrag zum Schutz des Waldes vor Verbiss, also dem Abbeißen von Knospen, Blättern oder Zweigen durch Wildtiere. Jagdgegner halten Jägern Heuchelei vor, da durch Zufütterung der Wildbestand künstlich hoch gehalten werde.