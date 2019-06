Pools für den eigenen Garten

Zubehör und Pflege nötig

Aufblasbare Pools, die in der Regel nach ein paar Wochen wieder abgebaut werden, kommen ohne Pumpe aus. Stabile Kunststoff-Pools, die das ganze Jahr über im Garten stehen können, benötigen eine Pumpe, damit das Wasser sauber bleibt. Auch empfiehlt sich eine Abdeckplane. Pumpen gibt es ab ca. 100 Euro, Planen schon ab 20 Euro.

Auch darüber hinaus ist es wichtig, die Schwimmbecken zu pflegen. Vor dem Abbau müssen aufblasbare Pools gründlich gereinigt werden. Beim Abbau selbst und auch bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass der Pool nicht mit scharfen Ecken oder Gegenständen in Berührung kommt. Bei günstigeren Badebecken kann vor allem die Folie am Boden etwas dünner sein als in der teureren Variante und daher schneller reißen.

Eltern müssen Sicherheit gewährleisten

Der Pool sollte auf einer ebenmäßigen Fläche aufgebaut werden. Bei aufblasbaren Pools ist es sinnvoll, eine Decke darunter zu legen, um die Folie am Boden zu schützen. Wichtig ist außerdem, dafür zu sorgen, dass die Kinder beim Ein- und Aussteigen nicht ausrutschen. Auf rutschigen Untergründen hilft es, ein Handtuch auszulegen.

Eltern haben eine Aufsichtspflicht und müssen ihre Kinder beim Planschen immer im Blick haben. Bringen sie ihre Kinder zu Freunden zum Baden, müssen sie sicherstellen, dass dort eine geeignete Person (volljährig, nüchtern und körperlich dazu in der Lage) die Aufsicht übernimmt. Außerdem muss der Pool im eigenen Garten auch gegen Unberechtigte abgesichert werden.

Stand: 17.06.2019, 12:58