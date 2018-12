Die Retro-Lust – Sofortbildkameras im Test

Die Polaroid Snap Touch – klein und vielseitig

Die Polaroid passt in jede Hosentasche, denn sie ist so groß wie ein durchschnittliches Handy. Auch hier können Bilder gespeichert und später bearbeitet werden. Was überrascht: Die Bilder sind doppelt so groß wie ein Passbild und rahmenlos. Der typische Polaroid-Look ist somit nicht gegeben. Die Snap Touch kostet gut 160 Euro. Die Kosten für die Bilder fallen erstaunlich gering aus: 50 Bilder kosten im Schnitt 25 Euro.