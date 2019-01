Spaziergang auf dem Planetenweg Borken rund um den Pröbstingsee

Der Pröbstingsee in Borken ist ein künstlich angelegter See und Kernstück eines Naherholungsgebietes. Sein Name leitet sich vom ehemaligen Rittergut "Haus Pröbsting" ab, das in direkter Nähe liegt. Der Planetenweg führt rund um den See. Insgesamt ist er 4,5 Kilometer lang – bis zum Pluto (der inzwischen ja zum Zwergplaneten herabgestuft wurde) sind es 6 Kilometer.