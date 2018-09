Schwache Pilz-Saison

Ausgedünntes Pilzangebot im Supermarkt

Ansonsten bleibt nur der Wochen- oder Supermarkt. Hier könnte es eng werden mit deutschen Champignons, weil in diesem Sommer selbst modernste Pilzanbau-Betriebe es nicht mehr geschafft hätten, die Kulturen in den ersten Stadien durchgehend kühl zu halten, so der Zentralverband Gartenbau. Auch bei Steinpilzen, die traditionell aus Rumänien kommen, falle die Ernte geringer aus, als sonst, was sich im Preis niederschlage. So kosten 100 Gramm etwa ein bis zwei Euro mehr als sonst. Bei Pfifferlingen gebe es keinen nennenswerten Engpass, so die Händler.

Stand: 06.09.2018, 15:15