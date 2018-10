Anreise

Mit dem Auto

Vom Autobahnkreuz Dortmund-Nordost mit der A2 oder von der B1 als Verlängerung der A40 von Essen oder der A44 von Unna auf die B236 Richtung Schwerte bis zur Ausfahrt Dortmund-Schüren. Dort rechts auf die Straße Am Remberg.

Dann:

Zum Parkplatz Hörder Burg auf der Straße Am Remberg weiter fahren bis zur großen Kreuzung mit der Faßstraße (abknickende Vorfahrt von links), hier links Richtung Hörde Stadtmitte. Parken entweder in der ersten Straße rechts (Alfred-Trappen-Straße), an der Hörder Burg (Beschilderung links beachten) oder im Parkhaus.

Weitere Parkplätze befinden sich in der Hörder Hafenstraße oder am Rand der Phoenixsee-Straße am Südufer.

Zieleingabe ins Navigationssystem

Meinbergstraße in Dortmund (großer Parkplatz Halde), Faßstraße (Parkplatz Burg) oder Hörder Hafenstraße.

Mit Bus und Bahn

Von Dortmund Hbf. mit dem RE 57 Richtung Winterberg/ Bestwig, der RB 53 Richtung Iserlohn/ Schwerte, der RB 59 Richtung Soest oder der U41 Richtung Hörde; von Unna mit der RB 59 Richtung Dortmund; von Schwerte mit der RB 53 Richtung Dortmund – jeweils bis Dortmund-Hörde.

Von dort zu Fuß in östlicher Richtung entlang der Hörder Bahnhofstraße oder durch die Fußgängerzone zum Seeufer.