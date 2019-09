Was trägt Frau?



Natürlich trägt die Frau ein Dirndl. Geblümt, kariert, schlicht oder knallbunt: Die Auswahl an Dirndln ist auch in NRW riesig. Als Faustregel für die Länge gilt: Der Saum gehört einen Maßkrug breit über den Boden. Etwas kürzer ist auch erlaubt, verpönt sind aber Mini-Dirndl.