Neue Autos müssen in Zukunft mit einem automatischen Notrufsystem ausgerüstet werden. Das soll bei einem Unfall schneller Hilfe holen und so Leben retten.

Die Idee ist schon älter, wegen Bedenken beim Datenschutz hat sich die Einführung von "eCall“ allerdings mehrfach verzögert. Seit April 2018 muss das Notrufsystem nun in allen neuen PKW-Modellen ab Werk eingebaut sein - ohne Aufpreis.

Unfallort wird automatisch übertragen

Wenn das System einen schweren Unfall über verschiedene Sensoren im Fahrzeug registriert (z. B. Airbag-Sensoren), wählt es automatisch den Notruf 112. Ein Mitarbeiter in der Leitstelle kann dann direkt über ein fest im Auto eingebautes Notfall-Telefon mit den Insassen des Autos sprechen.

Zusätzlich werden bestimmte Daten an die Leitstelle geschickt, die etwa den Unfallort, die Fahrtrichtung (auf der Autobahn wichtig), die Zahl der Insassen und die schwere des Unfalls enthalten. Außerdem wird der Rettungsdienst schon informiert, um welches Fahrzeug es sich handelt - wichtige Informationen vor allem dann, wenn die Insassen wegen schwerer Verletzungen nicht ansprechbar sind.

Nachrüstung ist möglich

In älteren Fahrzeugmodellen ist die Nachrüstung eines solchen Systems nur mit großem Aufwand möglich, da viele Komponenten wie Navigationssystem für den genauen Standort, Freisprecheinrichtung mit fest installierter SIM-Karte oder ein SOS-Knopf für einen manuellen Notruf nachgerüstet werden müssen.

Auf dem Markt sind allerdings mehrere Alternativen erhältlich, die entweder über den so genannten OBD-Stecker (in neueren Autos vorhanden) oder über den Zigarettenanzünder arbeiten. Voraussetzung ist außerdem ein Smartphone, das via Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt wird.

Angeboten werden die Systeme unter anderem von vielen Versicherungen unter der Bezeichnung "Unfallmeldestecker“. Die Kosten liegen je nach Versicherung bei etwa zehn bis rund 40 Euro pro Jahr.