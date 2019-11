Mehl im Test – was steckt drin und wie backt es?

Labortest: Keime- und Schimmelpilze im gesetzlichen Rahmen

Immer wieder werden Keime und Schimmelpilze in Mehl gefunden. Wie sieht es bei unseren fünf Kandidaten aus? In einem Speziallabor haben wir die Produkte auf Keime und Schimmelpilzgifte untersuchen lassen. Die gefundenen Werte lagen alle im gesetzlichen Rahmen.

Glutengehalt: Markenmehl knapp vorn

Gluten oder Klebereiweiß ist eine Eiweißmischung, die in bestimmten Getreidearten – vor allem in Weizen und Dinkel – vorkommt. Gluten hat eine entscheidende Bedeutung für die Backfähigkeit von Mehl und sorgt für das Volumen in Backwaren.

Um den Gluten-Gehalt zu bestimmen, wird das Gluten aus dem Mehl extrahiert. Je höher deren Anteil im Mehl ist, desto besser. Ergebnis: Mit 30,7 % Gluten liegt das Weizenmehl von Aurora knapp vorn, gefolgt von Diamant (27,2 % ), Belbake (26,9 % ), KornMühle (25,7 % ) und ja! (24,3 % ).

Teigverarbeitung: Ein Produkt fällt ab

Außerdem wird im Labor die Teigverarbeitung getestet. Die Produkte von Aurora, Diamant, Rewe und Lidl liegen gleichauf. Nur der Teig mit dem Mehl von Netto ist weicher, der Dehnwiderstand niedriger und die Dehnlänge etwas höher. Das heißt, dass er beim Backen ohne Backform leichter auseinanderläuft.

Praxistext: Gute Backergebnisse mit allen Mehlen

Brot-Sommelier Jörg Schmid bei der Arbeit

Bäckermeister und Brot-Sommelier Jörg Schmid macht für uns den Praxistest mit fünf exakt gleichen Teigen aus unseren Testmehlen. In punkto Gehverhalten liegen die Mehle nah beieinander.

Positiv: Der Teigling mit dem "Aurora"-Mehl sticht für unseren Experten durch die angenehme Farbe und die Haptik hervor. Der Teigling mit dem "Diamant"-Mehl reiße im Vergleich zu den anderen weniger auf.

Auch bei den fertig gebackenen Broten erkennt der Brot-Sommelier kleine, aber feine Unterschiede. Das Brot, das mit dem Mehl von Aurora gebacken wurde, habe einen stabileren Teig als die anderen und sei auch schön hochgekommen. Richtig abgefallen ist für Jörg Schmid keins der Brote.

Gesamtergebnis

Sieger mit einer hauchdünnen Führung ist das teurere Markenmehl von "Aurora". Knapp dahinter folgt das gleich teure Markenmehl von "Diamant" und die günstigeren Mehle von Rewe und Lidl. Schlusslicht ist das Mehl von Netto.