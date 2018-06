Sechs Kilometer des insgesamt 375 km langen Weges, der an der Ems entlang läuft, führen durch das Städtchen Herzebrock-Clarholz. Hier gibt es auch einen Radweg, der von Hövelhof in der Senne bis zur Mündung der Ems in die Nordsee nach Emden führt - einem kompletten Flusslauf von den Quellen bis zur Mündung entlang.