Spaziergang durch den Märchenwald Altenberg

Von Ulrike Modrow

In der Weihnachtszeit sehnen wir uns nach Besinnlichkeit, nach einem Gegenpol zum ganzen Vorweihnachts-Stress – wir sind in der richtigen Stimmung für Märchen und Geschichten. Und wer sich zudem nach den fetten Festtagsbraten ein bisschen Bewegung und frische Luft verschaffen will, für den ist ein Weihnachts-Spaziergang durch den "Märchenwald" im bergischen Odenthal-Altenberg genau das Passende.