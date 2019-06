An einer denkmalgeschützten Stelle unterhalb der Burgruine am Isenberg in Hattingen ist der alte Leinpfad sogar noch im ursprünglichen Zustand belassen. Hier kann man auf dem Weg der Kohle entlang der Ruhr spazieren und zum krönenden Abschluss den steilen Aufstieg hoch zur Ruine der mittelalterlichen Isenburg wagen, der mit einem fantastischen Ausblick über das Ruhrtal belohnt wird.