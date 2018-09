Leihfahrräder im Test

Leihfahrräder an festen Stationen

Unsere Test-Stadt ist Düsseldorf. Das erste Leihfahrrad ist silbern und hat eine blaue Aufschrift: „Ford-Pass, eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. 1.200 Räder sollen im gesamten Stadtgebiet stehen.

Über eine Handy-App muss man sich registrieren. Dann sucht man sich ein Rad aus und schaltet es per Code frei. Das Rad ist komfortabel, hat sieben Gänge und fährt sich leicht. Kosten: 1 Euro für eine halbe Stunde, plus einer Grundgebühr von 3 Euro für ein Jahr. Das Rad kann man nur an festen Stationen mieten.

Das zweite Test-Fahrrad ist vom Anbieter Nextbike. Es dauert, bis man auf der App eins findet. Das Rad hat drei Gänge und einen geräumigen Korb. Dennoch scheint es etwas in die Jahre gekommen, der Lenker ist verzogen. Über die App kann man den Mangel jedoch melden.

Auch hier fallen Kosten von 1 Euro für eine halbe Stunde an, dafür keine Grundgebühr. Auch das Nextbike kann man nur an festen Stationen abstellen und mieten.

Freistehende Leihfahrräder

Das letzte Leih-Fahrrad im Test ist orangefarbig und überall im Stadtgebiet zu sehen. Allerdings nicht an festen Stationen, sondern zum Beispiel an Laternen und auf Gehwegen.

Die App des Anbieters „Mo-Bike“ aus China ist sehr übersichtlich und einfach. Allerdings müssen Nutzer ein Häkchen machen, dass Ihre persönlichen Daten auch an Partner des Unternehmens übertragen werden. Andernfalls kann man das Rad nicht ausleihen.

Kritik an chinesischen Anbietern

Der Fahrradclub ADFC kritisiert, dass es bei chinesischen Anbietern häufig nicht nur ums Fahrradfahren geht. „Oft geht es darum, über die App Werbung zu verkaufen. Und damit geht es eher um Gewinnmaximierung.“ Weil man das Handy orten kann, sind die personenbezogenen Daten für Firmen besonders interessant.

Das Fahrrad von „Mo-Bike“ an sich ist enttäuschend. Das Rad hat nur einen Gang, das Strampeln fällt schwer. Insgesamt ist es klein, Nutzer mit längeren Beinen kommen mit den Knien leicht an den Lenker. Mit Kosten von einem Euro für zwanzig Minuten ist es am teuersten.

Strengere Regeln für das Abstellen

In vielen Städten wie Mülheim an der Ruhr oder Essen hat es in der Vergangenheit Probleme mit Anbietern gegeben. Räder haben den Gehweg versperrt oder Ausfahrten behindert. Deshalb haben jetzt Anbieter wie Call-A-Bike von der Deutschen Bahn ihre internen Regeln verschärft. Das bedeutet: Man darf die Räder nicht mehr in Parks abstellen, in Hinterhöfen oder selbst an Fahrradständern. Auch Städte wie Köln und Düsseldorf erlauben nicht, Räder an bestimmten Stellen abzustellen, es muss etwa eine Breite von zwei Metern auf Gehwegen frei bleiben.