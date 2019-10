Gut geschützt vor Kälte

Bei Temperaturen um die null Grad hat sich das Zwiebelprinzip bewährt. Zwei bis drei dünne Schichten sind besser als eine dicke. Gut geeignet sind etwa ein Top, ein Longsleeve und darüber eine enge Sportjacke. Wichtig ist, sich nicht zu dick zu kleiden, durch die Bewegung entsteht Wärme. "Wer stark schwitzt und zwischendurch etwa an der Ampel stehen bleibt, kann schnell auskühlen" , sagt Sportmediziner Dr. Andreas Krome.

Wer gerade eine Erkältung hinter sich hat, kann sich wärmer anziehen und beispielsweise zur Thermohose greifen. Denn wer angeschlagen ist, sollte ohnehin langsamer laufen und schwitzt dann nicht so stark.

Funktionskleidung und Mützen

Funktionskleidung hat den Vorteil, dass die Feuchtigkeit vom Schwitzen nach außen gelangt, ohne dass dabei Kälte eindringt. Auch Hilfsmittel wie Handschuhe, Stirnband oder Mütze sind bei Kälte immer ratsam, da gerade Finger, Ohren und der Kopf schnell unterkühlen. Über den Kopf gibt der Körper außerdem viel Wärme ab. Ein Tuch vor dem Mund kann laut Krome die Atemluft erwärmen – das entlastet die Bronchien.

Laufen im Dunkeln

Wer im Dunkeln laufen möchte, sollte darauf achten, dass er gesehen wird. Reflektoren und Leuchtbänder ergänzen die häufig schon vorhandenen Leuchtstreifen auf der Funktionskleidung. In unbeleuchteten Parks oder Waldstücken bietet sich zudem eine Stirnlampe an: Sie leuchtet die direkte Umgebung aus und vermindert so auch die Verletzungsgefahr bei Unebenheiten.

Sicherheit durch Apps

Dennoch haben viele Jogger ein ungutes Gefühl in der Dunkelheit. Hier können Apps wie WayGuard, Vivatar oder Glympse das Sicherheitsgefühl stärken. Je nach Einstellung kann bei Gefahr ein hinterlegter Kontakt oder die Polizei gerufen werden, per GPS wird der Standort übertragen. Auch WhatsApp und Facebook bieten Live-Standort-Übermittlungen an. IPhone-Nutzer können in den Einstellungen auch "Notruf SOS" aktivieren.