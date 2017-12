Spaziergang: "KuLTour" am Listersee

Von Corina Wegler

Kunst und Natur – dieses Doppelpack gibt es auf dem Rundwanderweg "KuLTour" bei Drolshagen im Südsauerland. In der großartigen See-, Wald- und Wiesenlandschaft können Wanderer an der sieben Kilometer langen Strecke mehr als 20 Kunstwerke entdecken. Einige dieser Kunstwerke sind leicht zu entdecken. Bei anderen muss der Spaziergänger aufmerksam schauen.