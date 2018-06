WDR 4 Spaziergang: Krimitour durch Hillesheim

Alles im Zeichen der Kriminalliteratur

Treffpunkt aller Krimitouristen ist das Kriminalhaus im Herzen von Hillesheim. Der Verleger und Eifelkrimiautor Ralf Kramp betreibt es gemeinsam mit seiner Frau. Unter dem Dach des Kriminalhauses befindet sich das Deutsche Krimi-Archiv mit über 30.000 Krimis aus aller Welt. Das Café Sherlock im Erdgeschoss dieses Hauses ist liebevoll eingerichtet und jeder Tisch im Stile eines berühmten Detektivs oder Autoren gestaltet. Hier kann man sich nach der Krimitour stärken.

Erste Krimihotel Deutschlands

Wer länger in Hillesheim bleiben will, kann eine Unterkunft im Krimihotel buchen. Jedes Zimmer ist einem berühmten Ermittler oder Roman gewidmet und ganz individuell gestaltet. Das Krimihotel veranstaltet auch Mitspiel-Krimis, kombiniert mit einem leckeren Essen. Wer es ganz englisch mag, kann nachmittags seinen Tee im Clubraum genießen und in aller Ruhe lesen. Oder sich vorlesen lassen – hier finden auch Autorenlesungen statt. Alle zwei Jahre findet auch das Krimifestival "Tatort Eifel" mit Lesungen, Filmpremieren und Vorträgen in der Eifel statt.