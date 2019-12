Ticketkauf: Vorsicht vor dem Zweitmarkt

Schock für viele Zuschauer beim Weihnachtskonzert von Helene Fischer in Düsseldorf. Obwohl sie eine Karte gekauft hatten, kamen sie nicht in die Halle. Der Grund: Sie hatten die Tickets über Viagogo oder andere Ticketplattformen gekauft. Teilweise für mehr als 300 Euro pro Ticket.

Personalisierte Tickets auf Zweitmarkt-Plattformen

Der Veranstalter Semmel Concerts ließ die illegal verkauften Tickets sperren. Denn der Weiterverkauf von personalisierten Tickets ist ausdrücklich untersagt. Sowohl Veranstalter als auch der Ticketverkäufer Eventim bedauerten, dass diese Tickets überhaupt in Umlauf gekommen waren.

Rechercheergebnisse von "Könnes kämpft"

Umfangreiche Recherchen der WDR-Verbrauchersendung "Könnes kämpft" zu den Machenschaften auf dem Ticketmarkt hatten den Veranstalter auf die illegalen Tickets aufmerksam gemacht.

Außer der Gefahr, die Veranstaltung nicht besuchen zu dürfen, zahlen Kunden bei Internet-Plattformen wie Viagogo, Ticketbande oder anderen ordentlich drauf. Die WDR-Recherchen ergaben, dass Kunden auf dem so genannten „Zweitmarkt“ oft deutlich höhere Preise zahlen müssen, als bei den offiziellen Händlern. So kosten Tickets von begehrten Veranstaltungen häufig das Doppelte oder Dreifache – plus saftiger Gebühren, die je nach Plattform bis zu 40 Prozent betragen.

Tickets könnten ungültig sein

Ein weiteres Problem: Man kann nicht sicher sein, ob die Tickets überhaupt gültig sind. Auf dem "Zweitmarkt" agieren auch Verkäufer, die eigentlich nur ein Ticket besitzen, dieses aber mehrfach verkaufen. Außerdem verbieten inzwischen viele Veranstalter den Verkauf auf diesen Plattformen. Wer dennoch kauft, riskiert, nicht reingelassen zu werden.