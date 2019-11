Etwas weiter vor dem Kloster beeindruckt ein großes Grünkohlfeld. Dieses Projekt am Kunsthaus Kloster Gravenhorst ist " Kunst zum Mitmachen und Mitdenken ". In seinem Projekt beschäftigt sich das Hamburger Duo "Scheibe & Güntzel" künstlerisch mit der Frage, welche identitätsstiftende Bedeutung der Grünkohl für die Menschen in Westfalen hat.