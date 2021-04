Farben-Feuerwerk als Kuturerlebnis in der Natur

Am Kaleidoskopweg im ostwestfälischen Bad Driburg stehen acht Riesen-Kaleidoskope. Sie sehen aus wie das Kinderspielzeug in XXXXL: An einem Ende der Röhre sind farbige Glassteine eingelegt, diese fügen sich beim Drehen der Röhre zu immer neuen, farbenfrohen Mustern zusammen.