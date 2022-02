Auf den ersten Blick sieht es hier aus, wie in einem ganz normalen Stadtviertel in Deutschland. "Little Tokyo" mitten in Düsseldorf ist zwar nicht die teure Kö oder Tokios vornehme Einkaufsmeile, aber hier lebt der japanische Alltag, mit japanischen Schriftzeichen an Klingelschildern, im Supermarkt oder im Restaurant. An der Immermannstraße spazieren zu gehen, ist wie eine kleine Reise durch Japan – und verzaubert zu jeder Jahreszeit die Besucher mit asiatischem Flair.