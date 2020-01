Öko-Imprägniersprays im Check: Kein giftiges PFC

Beim Auftragen fiel vor allem das schlechte Abschneiden des Jack-Wolfskin-Sprays auf. Kai Tinschert vom Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens sieht den Fehler im Sprühmechanismus: " Das Mittel perlt recht stark ab und benetzt nicht so die Oberfläche, wodurch viel von dem Pflegemittel verloren geht und nicht auf dem Produkt haften bleibt. " Das räumt teilweise auch der Hersteller ein und verweist auf die wasserbasierte Rezeptur. Einige Tropfen des Mittels könnten so auf dem Schuh bleiben und sollten mit einem sauberen Tuch abgewischt werden. " Von der Wirksamkeit des Produktes bei richtigem Gebrauch, sind wir allerdings nach wie vor überzeugt ", so das Unternehmen.

Labortests mit eindeutigen Werten

Positiv ist, dass in allen Sprays tatsächlich kein PFC nachgewiesen werden konnte. Doch weder das Labor noch das Umweltbundesamt konnten abschließend bewerten, ob die Produkte ökologisch unbedenklich sind. Die vielen Warnzeichen auf den Produkten sprechen eher dagegen.