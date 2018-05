Ein Spaziergang zur Ilsequelle

Ilsequelle war ein Wallfahrtsort

In früheren Zeiten war in Heiligenborn sehr viel mehr los. Bereits im Mittelalter pilgerten unzählige Kranke hierher, weil der Ilsequelle, dem heiligen Born, eine heilende Wirkung nachgesagt wurde. Die Pilger tranken von der Wunderquelle oder badeten in extra angelegten Weihern, die vom Ilsewasser gespeist wurden. In den 1990er Jahren untersuchte man das Wasser der Ilsequelle, und tatsächlich ist dieses Wasser ein besonderes: es ist „positiv rechtsdrehend polarisiert“, wie die Quelle in Lourdes. Wer also einen Schluck probieren will oder auf ein langes Leben anstoßen möchte - für die Wanderer stehen Gläser an der Quelle bereit.