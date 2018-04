Wie lässt sich die passende Hundeschule finden?

Fortbildungen sind ein gutes Zeichen dafür, dass der Hundetrainer an der eigenen Professionalität arbeitet. Die Industrie- und Handelskammern Düsseldorf und Potsdam bieten in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband BHV einen umfangreichen Lehrgang für Hundetrainer an, er heißt “Hundeerzieher und Verhaltensberater IHK“.

Die Trainingsmethode hängt vom Hund ab

Ein Hundetrainer schwört auf Konditionierung durch den Clicker oder Futter, der andere setzt auf Stimme und Körperhaltung. Was funktioniert, hängt vom Hund und auch vom Besitzer ab. Denn: Der Hundehalter ist derjenige, der die Trainingsmethode verstehen und anwenden muss.

Das beste Kriterium ist natürlich der Erfolg eines Trainings. Dabei sollte man Geduld mitbringen. Fachleute sagen: Bis ein Kommando wirklich sitzt, braucht es mehrere Tausend Wiederholungen. Ein guter Hundetrainer kennt für die meisten Verhaltensprobleme aber auch erste-Hilfe-Tipps.

Die Preise variieren stark

Geduld ist wichtig beim Training

Am günstigsten ist es, einem Hundeverein beizutreten, für einen meist überschaubaren Jahresbeitrag. Im preislichen Mittelfeld liegen Gruppentrainings der Hundeschulen, gängig ist hier ein Preis von rund 10 Euro pro Stunde. Am teuersten sind Einzeltrainings und Hausbesuche, wobei die Preise auch hier weit auseinander gehen.