Das FSC-Siegel ist kein reines Ökosiegel. Neben Umweltschutz spielen soziale Belange wie Arbeitsschutz und wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Die Standards werden an den Gegebenheiten des jeweiligen Landes angepasst, was immer wieder für Kritik sorgt. So hat sich Greenpeace im Frühjahr 2018 aus dem FSC-Siegel zurückgezogen.

Trotz der Unstimmigkeiten ist das FSC-Siegel auch für Greenpeace das strengste internationale Siegel für nachhaltige Waldwirtschaft und daher vor allem für europäische Hölzer empfehlenswert.