Öffnungszeiten Kettenschmiedemuseum

Jeden Samstag und Sonntag von Anfang April bis Ende Oktober von 10:00 - 16:00 Uhr, Eintritt ist frei. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es Vorführungen am Schmiedefeuer. Nach vorheriger Vereinbarung sind Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Anreise mit dem Auto

A44 bis zum Kreuz 53 Unna-Ost und der Beschilderung Richtung Fröndenberg/Ruhr folgen auf die B233 Richtung Menden/Iserlohn. Am Ende der Ausbaustrecke rechts auf der B233 Iserlohner Straße nach Menden, über die Hügelkuppe durch das Dorf Strickherdicke ins Tal bis nach Langschede. An der ersten Ampel links Richtung Fröndenberg auf die Ardeyer Straße, hinter dem Bahnübergang den Berg hinauf, durch Ardey, dort wieder über eine Bahnstrecke und weiter bis nach Fröndenberg. An der Ampelkreuzung hinter Lidl rechts in die Harthaer Straße bzw. Feuerhake-Straße (Sackgasse), dort im hinteren Bereich parken (kostenlos). Zu Fuß über den kleinen Bahnübergang südlich vom Markt und links über den Zebrastreifen in den Park.

Eingabe ins Navigationssystem

Ruhrstraße in Fröndenberg

bzw. Harthaer Straße (für große Parkplätze in der Innenstadt)

Anreise mit Bus und Bahn