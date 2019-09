Das blaue Herrenhemd ist eine sichere Sache beim morgendlichen Griff in den Kleiderschrank. Dabei gibt es hohe Anforderungen an das beliebte Kleidungsstück. Stiftung Warentest hat 14 blaue Herrenhemden aus 100% Baumwolle geprüft.

Businesshemden im Härtetest

Neben Haltbarkeit und Tragekomfort prüften die Tester auch, wie pflegeleicht die Hemden sind und wie viele Schadstoffe sie enthalten. Claudia Till, Redakteurin bei Stiftung Warentest, ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Von den Businesshemden, die wir getestet haben, schneidet die Hälfte gut ab. Die andere Hälfte ist immerhin noch befriedigend gewesen."

Schadstoffe wie Formaldehyd für die chemische Bügelhilfe haben die Tester nirgendwo gefunden. Allerdings funktionierte die diese auch nicht wie versprochen, denn keins der Hemden war nach dem Trocknen knitterfrei.

Günstige Hemden waren gut

Stiftung Warentest hat 14 blaue Herrenhemden getestet

Zwischen 10 und 140 Euro kosteten die Hemden im Test. Die Teuersten waren dabei nicht die Besten. Weder das Hemd von Hugo Boss für 100 Euro (Note: 2,3) noch das Hemd von Van Laack für 140 Euro (Note 2,4) konnte das Discounter Hemd von Lidl für 10 Euro schlagen. Denn das ist mit der Note 2,0 Testsieger. Es teilt sich den Sieg mit einem Hemd von P&C , das mit 30 Euro ebenfalls eines der günstigsten Modelle im Test war.

Für Claudia Till ist besonders das "Nobel League" Hemd von Lidl eine Überraschung: "Es hat sowohl beim Warentest gut abgeschnitten, also es hat eine ziemlich hohe Qualität, als auch bei den Produktionsbedingungen."

Akzeptable Produktionsbedingungen für ein 10-Euro Hemd