Wandern wie in den 80ern: Halde Hoheward

Politiker und Landschaftsverbände sahen das Interesse an den Bergehalden in den 80ern – im Rahmen der großen "Grünbewegung" sind so etwa 70 Halden in ganz NRW von Landschaftsarchitekten bepflanzt und der Natur zurückgegeben worden. Heute sind sie ein Paradies für Spaziergänger.