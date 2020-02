Haarspülungen im Test: leberschädigend?

Das Positive: Von 30 untersuchten Haarspülungen bekam über die Hälfte die Note "gut" oder sogar "sehr gut". Fünf Produkte bewertet Öko-Test aber auch mit "ungenügend":

Elvital Total Repair

Fructis Oil Repair

Herbal Essences Marokkanisches Arganöl Repair

John Frieda Frizz Ease

Pantene Pro V Repair & Care Pflegespülung

In den Produkten entdeckte Öko-Test künstliche Moschusdüfte. Die schädigen möglicherweise die Leber, so die Tester.

In den Spülungen von Elvital und Fructis entdeckten die Tester zusätzlich auch Lilial. Das, so Öko-Test, habe sich in Tierversuchen als fortpflanzungsgefährdend erwiesen.

Bei einem Test der Stiftung Warentest hatte Pantene ProV vor einem Jahr noch mit "gut" abgeschnitten (test 2/2019).

Quelle: Ökotest / 2-2020