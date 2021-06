Die große Mehrheit der Deutschen bevorzugt den klassischen Holzkohlegrill, immerhin 27 Prozent setzen auf ein Elektrogerät und weitere 14 Prozent auf einen Gasgrill.

Doch wie grillt man nun was am besten? Das erklärt Daniel Aßmann in "Erstaunlich, aber wahr! - Gut gegrillt". Auf seiner ganz persönlichen Grilltour durch NRW begegnet er unter anderem Grillmeister Michael Hoffmann in Rösrath bei Köln und der Hunnenhorde rund um König Ruga in Siegburg bei Bonn. Hier erhält er wertvolle Praxistipps zum Grillen von Forellen, der Zubereitung von Spanferkel inmitten glimmender Kohle und von Roastbeef in einem Smoker.