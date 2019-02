Günstig Autos mieten

Wer über privates Carsharing bucht, muss dem jeweiligen Vermieter und seinen Angaben vertrauen. Den Zustand des Autos erfährt er erst vor Ort beziehungsweise bei der Fahrt. Viele Nutzer berichten von guten Erfahrungen. In unserem Testfall war das Auto in einem schlechten Zustand: Der Motor stotterte, die Bremsen wirkten nicht mehr frisch. In seinem Angebotstext versprach der Besitzer aber einen guten Zustand.