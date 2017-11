Grillpfannen im Praxistest

Talent Pro Grillpfanne von Tefal



Die Pfanne macht auf unsere Tester einen stabilen Eindruck. Sie hat die nötige Schwere, der Griff liegt gut in der Hand und die Grillrillen sind tief genug. Aber braucht der Boden wirklich einen Thermopunkt, der anzeigt, wann die Pfanne heiß genug ist? Hobbyköchin Sanja Zivkovic hätte lieber stattdessen durchgängige Grillrillen. Denn ausgerechnet in der Mitte, wo die Pfanne am heißesten wird, zerstört der Thermopunkt das Grillmuster.



Das Grillergebnis ist gut, auch wenn an den Ecken etwas Temperatur verloren geht.