Worauf es beim Aufheizen ankommt, erklärt Peter Schick: " Man möchte, dass die Temperatur nicht allzu ungleichmäßig verteilt ist, dass nicht an der einen Stelle schon das gleiche Grillgut zu braun, zu dunkel wird, oder anbrennt, wo es an der anderen Stelle doch vielleicht noch gar nicht fertig ist. Also gleichmäßige Temperaturen, und hoch genug müssen sie sein. "

Wärmeverteilung funktioniert nicht immer

Durchwachsen war im Test das Ergebnis der Wärmeverteilung. Beim Überprüfen der Temperatur mit der Wärmebildkamera stellte sich heraus, dass die Grillfläche bei einigen Grills sehr unterschiedlich aufgeheizt wurde. Das sorgte für Abstriche in der Gesamtnote. Bei den mit "befriedigend" bewerteten Grills bemängelten die Tester zudem fehlende oder zu kleine Warmhalteflächen, Verbrennungsgefahr an der Haube oder korrosionsanfällige Teile.