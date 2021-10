5 Fallen – 2 Experten: Camping

Wer das erste Mal losfahren will, steht vor einem fast unüberschaubaren Angebot an Fahrzeugen. Langfinger, die komplette Wohnmobile klauen, scheuen vor einem Diebstahl nicht zurück, selbst wenn das Wohnmobil gut gesichert ist.

Es gibt unterschiedliche Regeln auf Campingplätzen, die den Urlaubsspaß verderben können. Camping-Toiletten, die nach Vorschrift gelehrt werden müssen, und natürlich: Schlechtwetter-Lagerkoller!

Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin. Sie weiß, was hinter der Faszination des Campings steckt und warum manche es so lieben, andere aber eher den Hotelurlaub vorziehen. Hans-Josef Vogel kennt die rechtlichen Fallstricke, die zwischen Heringen, Camping-Kochern und Caravans lauern können. Er ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf.