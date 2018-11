Wer will, kann eine Stadtführung buchen, und erfährt viel Spannendes und Wissenswertes über die Geschichte des "Alten Flecken": Dass er 1666 bei einem Brand komplett zerstört wurde, wie er in Windeseile wieder aufgebaut wurde, wie die Menschen damals in den engen Gassen gelebt haben. Außerdem bekommt man einen Blick für die unterschiedlichen Fachwerkbauweisen, die sich an den Häusern in der Altstadt ablesen lassen.

Die Stadt Freudenberg bietet Stadtführungen an, Nachtwächterführungen und Führungen für Kinder.