Profi-Landschaftsfotograf Klaus-Peter Kappest hat die Route konzipiert. Er ist seit mehr als 30 Jahren regelmäßig in Finnland, Norwegen, Schweden und der Arktis unterwegs, um spektakuläre Fotos unter anderem vom Nordlicht zu machen. In seiner Wahlheimat Oberkirchen gibt es für Spaziergänger an der Route Ratschläge fürs perfekte Foto.