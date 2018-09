Auf dem Flohmarkt richtig feilschen

Wie werden Preise gemacht

Manche Händler informieren sich vorher, zu welchem Kurs besonders wertvollere Dinge im Internet verkauft werden. Bei vielen Sachen wird der Preis aber aus dem Bauch heraus gemacht. Daher sind Preise flexibel. Nicht jeder bekommt den gleichen Preis für ein und dieselbe Hose genannt. Verkäufer versuchen ihr Gegenüber einzuschätzen und passen ihre Vorstellungen an den vermeintlichen Käufer an. Auch Sympathie spielt bei der Preisbildung eine Rolle. Ein nettes "Was kostet diese Hose bitte?" kann da schon den ersten Euro sparen, verglichen mit einem bloßen "Wie teuer?".